WORLDSKILLS-2019

Елена Кривопатре

28 августа 2019, 15:00

ОбществоДуховная жизнь

Владыка Феофан об открытии Успенского собора: «Мы вписали новую золотую страницу в историю России»

Рекомендуем

ОбществоДуховная жизнь

Владыка Феофан об открытии Успенского собора: «Мы вписали новую золотую страницу в историю России»

Фото: Султан Исхаков

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан освятил Успенский собор Свияжского монастыря.

(Казань, 28 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня, в праздник Успения Богородицы, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан освятил Успенский собор Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря.

Весной этого года храм был открыт для посещения туристами после долгих десяти лет реставрации. Сегодняшнее событие посетили архипастыри и духовенство Татарстанской митрополии, а также министр культуры РТ Ирада Аюпова, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, глава Комитета РТ по наследию Иван Гущин, зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова и другие представители власти.

Ранним утром прихожан храма приветствовал колокольный звон. К престольному празднику обитель украсили живыми белыми цветами – внутри царила по-настоящему торжественная обстановка.

Чин освящения храма начался с молитвы и продолжился крестным ходом, затем владыка обратился к прихожанам и гостям со словами благодарности. В своей речи он особенно отметил Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева и Президента республики Рустама Минниханова.

«Храм является не просто живым свидетелем истории России, но и лучшим доказательством нашего зодчества, искусства и живописи. Прошли многие годы разрушения и поругания, и казалось невозможным все вернуть. Мы вписали новую золотую страницу в историю России, а поскольку Свияжский собор стал достоянием мировой культурной общественности, то и это событие мирового масштаба», – отметил митрополит.

После этого владыка перешел к первой за многие годы Божественной литургии в соборе.

Строительство собора Успения Пресвятой Богородицы началось в 1556 году и продолжалось четыре года. Уникальность храма заключается в сохранившейся до наших дней высокохудожественной настенной монументальной фресковой живописи второй половины XVI века. Роспись занимает площадь более тысячи квадратных метров. Также в алтарной части находится единственное в России фресковое изображение Ивана Грозного в короне. в 2017 году храм вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Сейчас в храме полностью завершены все работы, осталось сделать только отопление. К сожалению, сохранить все старинные фрески не удалось – храм долгое время находился в аварийном состоянии. После закрытия в 30-е годы здесь располагался музей, а позже склад исправительно-трудовой колонии.

Как рассказал реставратор собора Валерий Косушкин, здесь была проделана огромная работа. «Я приехал сюда в 1976 году. Здесь были руины: стены были покрыты плесенью, везде была грязь. И только благодаря Минтимеру Шариповичу все это возродилось», – поделился реставратор.

Первый раз храм начали реставрировать в 1956 году, и только спустя 30 лет он был вновь освящен. В 2008 году мастера приступили к комплексной научной реставрации, которая включала работу над фасадами, а также темперной и масляной живописью собора.

Более десяти лет над фресками XVII века трудились порядка семи мастеров.

«Храм не отапливался, поэтому работы велись только в летний период, и работать можно было только два-три месяца. Здесь все было в тяжелом состоянии, поэтому нам не удалось сохранить все фрески. Нам было запрещено что-либо дописывать, чтобы оригинал не выглядел разрушенным. Все промывалось и только слегка правилось», – рассказывает Валерий Косушкин.

На одной из стен храма всего несколько фрагментов стариной росписи, примечательно, что все они относятся к разным столетиям.

Мастер признался, что, когда начинал свою работу, совсем не задумывался о том, что делает вклад в мировое наследие.

«Что здесь я работал, что работал в Рязани или Вологде – все одно. Древность не так важна, важно то, что сохранилось до наших дней», – отметил он.

Сейчас Валерий Косушкин продолжает свою работу в подземном соборе Казанской иконы Божией Матери.  

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Митрополит Феофан освятил внесенный в список ЮНЕСКО Успенский собор в Свияжске

Новости дня
15:18
Ватерполисты «Синтеза» стартуют в Лиге Чемпионов без одного игрока

Решение было принято дисциплинарным комитетом Европейской лиги водных видов спорта из-за удаления в прошлом сезоне.

15:15
Глава МВД Татарстана наградил полицейских, обеспечивших безопасность во время WorldSkills

186 сотрудникам сводных отрядов полиции вручили грамоты и нагрудные знаки.

15:06
В «Татмедиа» открылась выставка фотографа Михаила Захарова, посвященная WorldSkills

Выставка получила название «Я бы в рабочие пошел».

15:00
Владыка Феофан об открытии Успенского собора: «Мы вписали новую золотую страницу в историю России»

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан освятил Успенский собор Свияжского монастыря.

14:55
Мэрия выразила соболезнования в связи с кончиной заслуженного работника культуры РТ Ильдуса Алмазова

В мэрии столицы РТ отметили большой вклад Алмазова в развитие системы музыкального обучения в казанских учебных заведениях.

14:45
Житель Казани заплатил полмиллиона рублей долга перед Минэкономики, чтобы выехать за границу

Мужчина собирался слетать в Турцию, однако не смог из-за ограничения в праве выезда за пределы РФ.

14:44
Рустам Минниханов: За счет технологий мы можем достичь экологического состояния мировых стандартов

Президент РТ принял участие в открытии биологических очистных сооружений ПАО «Нижнекамскнефтехим» после масштабной реконструкции.

14:31
Татьяна Ларионова: Все 12 нацпроектов связаны в Татарстане с цифровой экономикой

В Казани прошли общественные слушания по национальной программе «Цифровая экономика».

14:30
Игорь Комаров и Рустам Минниханов открыли в Набережных Челнах новый дом, детсад и школу

Гости ознакомились с ходом реализации нацпроектов и госпрограмм в Автограде.

14:18
В Казани исполнят кавер-версии восьми песен татарской певицы Альфии Авзаловой

Произведения исполнит группа A-Band на большой сцене фестиваля Tat Cult Fest.

14:17
На пожаре в казанской девятиэтажке огнеборцы спасли 12-летнюю девочку

Возгорание произошло в тамбуре на девятом этаже дома на Амирхана.

14:10
Профессор КФУ: В День республики в Казани будет прохладно и сухо

По прогнозу Гидромета РФ, в столице Татарстана потеплеет в начале сентября.

14:01
В суд направлено дело Рината Раимджанова, который расстрелял двоих человек в центре Казани

Раимджанов был задержан в середине мая в одной из съемных квартир в ЖК «Радужный».

13:54
В Казани объявят имена победителей престижной архитектурной премии Ага Хана

Всего в нынешнем конкурсе приняли участие 380 проектов из 39 стран.

13:52
Казанский музей откроет в Мосгордуме выставку школьных предметов из СССР

Выставка, в которую вошли более трехсот экспонатов, будет работать до 15 сентября.

13:31
Талия Минуллина рассказала о притоке инвестиций в Татарстан и пошутила над подаренным «Порше»

Глава АИР стала героиней ролика о достижениях республики.

13:30
ВСК увеличивает рентабельность розничного страхования с помощью SAS
13:24
Казанский проект «Зеленый фитнес» запустят в турецком городе Эскишехир

На сегодняшний день проект реализуется в 62 городах России.

13:21
Четыре человека пострадали в результате лобового столкновения двух легковушек в Татарстане

Серьезная авария произошла сегодня днем в Тукаевском районе республики.

13:06
Мухаметшин: Владимир Путин поставил задачу, чтобы Россия взяла первенство на WorldSkills в Шанхае

На мировом чемпионате по профессиональному мастерству в Казани сборная РФ заняла второе место, уступив китайской команде.

12:56
Замминистра обороны о посадке Су-34 на трассу под Чистополем: «Это сложнейший элемент учений»

Войска Центрального военного округа отрабатывают задачи прикрытия автодорог и тылового обеспечения.

12:48
Игорь Комаров: Индустриальный парк Haier в Татарстане станет примером партнерства России и Китая

Полпред Президента РФ в Поволжье отметил высокую роль руководства Татарстана в налаживании связей между деловыми кругами России и КНР.

12:41
Условный срок получил алиментщик из Татарстана, задолжавший шестерым детям свыше 600 тыс. рублей

48-летнего многодетного отца признали виновным по статье «Неуплата средств на содержание детей».

12:30
В Татарстане начали сверку избирателей, которые выберут депутатов Госсовета РТ шестого созыва

Правом отдать свои голоса за депутатов республиканского парламента в Татарстане обладают более 2,9 млн человек.

12:12
«Потрясающее выступление»: певец Димаш представил песню-посвящение Казани на закрытии WorldSkills

Молодой исполнитель из Казахстана спел песню «Там, где живет любовь».

События