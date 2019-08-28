Владыка Феофан об открытии Успенского собора: «Мы вписали новую золотую страницу в историю России»

(Казань, 28 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня, в праздник Успения Богородицы, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан освятил Успенский собор Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря.

Весной этого года храм был открыт для посещения туристами после долгих десяти лет реставрации. Сегодняшнее событие посетили архипастыри и духовенство Татарстанской митрополии, а также министр культуры РТ Ирада Аюпова, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, глава Комитета РТ по наследию Иван Гущин, зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова и другие представители власти.

Ранним утром прихожан храма приветствовал колокольный звон. К престольному празднику обитель украсили живыми белыми цветами – внутри царила по-настоящему торжественная обстановка.

Чин освящения храма начался с молитвы и продолжился крестным ходом, затем владыка обратился к прихожанам и гостям со словами благодарности. В своей речи он особенно отметил Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева и Президента республики Рустама Минниханова.

«Храм является не просто живым свидетелем истории России, но и лучшим доказательством нашего зодчества, искусства и живописи. Прошли многие годы разрушения и поругания, и казалось невозможным все вернуть. Мы вписали новую золотую страницу в историю России, а поскольку Свияжский собор стал достоянием мировой культурной общественности, то и это событие мирового масштаба», – отметил митрополит.

После этого владыка перешел к первой за многие годы Божественной литургии в соборе.

Строительство собора Успения Пресвятой Богородицы началось в 1556 году и продолжалось четыре года. Уникальность храма заключается в сохранившейся до наших дней высокохудожественной настенной монументальной фресковой живописи второй половины XVI века. Роспись занимает площадь более тысячи квадратных метров. Также в алтарной части находится единственное в России фресковое изображение Ивана Грозного в короне. в 2017 году храм вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сейчас в храме полностью завершены все работы, осталось сделать только отопление. К сожалению, сохранить все старинные фрески не удалось – храм долгое время находился в аварийном состоянии. После закрытия в 30-е годы здесь располагался музей, а позже склад исправительно-трудовой колонии.

Как рассказал реставратор собора Валерий Косушкин, здесь была проделана огромная работа. «Я приехал сюда в 1976 году. Здесь были руины: стены были покрыты плесенью, везде была грязь. И только благодаря Минтимеру Шариповичу все это возродилось», – поделился реставратор.

Первый раз храм начали реставрировать в 1956 году, и только спустя 30 лет он был вновь освящен. В 2008 году мастера приступили к комплексной научной реставрации, которая включала работу над фасадами, а также темперной и масляной живописью собора.

Более десяти лет над фресками XVII века трудились порядка семи мастеров.

«Храм не отапливался, поэтому работы велись только в летний период, и работать можно было только два-три месяца. Здесь все было в тяжелом состоянии, поэтому нам не удалось сохранить все фрески. Нам было запрещено что-либо дописывать, чтобы оригинал не выглядел разрушенным. Все промывалось и только слегка правилось», – рассказывает Валерий Косушкин.

На одной из стен храма всего несколько фрагментов стариной росписи, примечательно, что все они относятся к разным столетиям.

Мастер признался, что, когда начинал свою работу, совсем не задумывался о том, что делает вклад в мировое наследие.

«Что здесь я работал, что работал в Рязани или Вологде – все одно. Древность не так важна, важно то, что сохранилось до наших дней», – отметил он.

Сейчас Валерий Косушкин продолжает свою работу в подземном соборе Казанской иконы Божией Матери.

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