Казанский проект «Зеленый фитнес» запустят в турецком городе Эскишехир

(Казань, 28 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Проект казанского предпринимателя и активиста Мурата Димитрова «Зеленый фитнес» планируют запустить в турецком городе Эскишехир — побратиме Казани. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Сейчас мы ведем переговоры с Турцией. У нас есть договоренность о запуске проекта в сентябре. Мы хотим провести там недельный фестиваль в формате тренировок на свежем воздухе. Есть и некая историческая связка, которую мы хотим заложить в основу запуска проекта, будем развивать сотрудничество между Турцией и Татарстаном», — поделился идеей Мурат, добавив, что сейчас прорабатываются нюансы и детали проекта.

Кроме того, молодой человек представлял Татарстан в составе делегации на форуме «Таврида-АРТ» и завоевал грант на развитие проекта в размере 1,5 млн рублей. Теперь команда планирует запустить полноценную социальную франшизу «Зеленого фитнеса».

На сегодняшний день проект реализуется в 62 городах России, преимущественно это города Татарстана: Казань, Нижнекамск, Челны, Альметьевск, Лениногорск, Бавлы, Буинск и другие. К тренировкам приобщено порядка 300 тыс. участников.

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