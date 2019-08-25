Проекты татарстанцев на фестивале «Таврида — АРТ» поддержали более чем на 6 млн рублей

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Участники фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» из Татарстана получили гранты более чем на 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи РТ.

«На „Таврида — АРТ“ прошел масштабный грантовый конкурс молодежных инициатив. В рамках мероприятия было подано 464 заявки, из них рекомендовали к получению грантовой поддержки 130 проектов на общую сумму 86,9 млн рублей», — сказано в сообщении.

По итогам конкурса денежный приз получила Екатерина Морозова, представляющая Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова с проектом «Музыкальные истории». Сумма гранта — 360 тыс. рублей. Финансовую поддержку в реализации проекта также окажут Камилле Шамсутдиновой из Казанского федерального университета. На воплощение в жизнь проекта «Создавая добро 2.0» девушке выделили 390 тыс. рублей. Еще одна обладательница гранта — Айгуль Назмутдинова. Ее проект «Чемпионат по мягким кубикам» получит финансовую поддержку в размере 400 тыс. рублей.

Самые крупные гранты получили Мурат Димитров с проектом «Франшиза "Зеленый фитнес"» — 1,5 млн рублей, Артур Шамгунов, представивший «4-й международный Stand Up фестиваль в Казани», — более 1,7 млн рублей и Ильдар Фаттахов с «Академией КВН» — 1,6 млн рублей.

Фестиваль «Таврида — АРТ» также посетил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов. В рамках встречи глава республиканского ведомства заверил, что Минмолодежи будет поддерживать талантливых молодых людей.

«Вы — счастливые люди! Возьмите от этого возраста, от этих возможностей, от этого времени максимум. Хочется, чтобы вы заряжались энергией фестиваля, возвращались и творили уже у себя на Родине. А мы будем вас поддерживать», — отметил министр.

Фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» проходил в Крыму с 20 по 26 августа. Участие в нем приняли более 4,5 тыс. молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов России.

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