В Казани установят рекорд по изготовлению сладкого десерта «Талкыш калеве»

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). 31 августа в национальном комплексе «Туган Авылым» установят рекорд по изготовлению самого большого сладкого десерта — «Талкыш калеве», сообщают организаторы.



После установления рекорда все пришедшие смогут попробовать данное татарское национальное блюдо. Помимо этого, гостей комплекса ждут концертная программа и розыгрыш призов.



Вход свободный. Начало праздника запланировало на 11.30, установление рекорда – на 12.20.



В прошлом году повара в «Туган Авылым» приготовили 26-килограммовый перемяч диаметром 118 сантиметров. Сам комплекс получил сертификат, который признает его туристическим брендом.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.