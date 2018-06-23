В Казани испекли 26-килограммовый перемяч

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Фото: Александр Елисеев
(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Александр Елисеев). В Казани, в национальном комплексе «Туган авылым», повара приготовили 26-килограммовый перемяч. Кроме того, сам комплекс получил сертификат, который признает его туристическим брендом.
«Мы хотим вручить сертификат, который подтверждает, что в „Туган авылым“ работает самый профессиональный персонал, здесь самые высокие стандарты обслуживания. Комплекс аккредитован для туристов и является туристическим брендом», — отметил председатель Государственного комитета по туризму РТ Сергей Иванов.
Диаметр перемяча — 118 сантиметров, а его вес — более 26 килограммов. Изначально он планировался длиной в 80 сантиметров и весом в 8 килограммов, однако в процессе готовки шеф-повар Георгий Тармазов решил изменить общий объём.
«А теперь мы хотим раздать его всем гостям», — сказал шеф-повар, когда перемяч был готов.
Выпечку вынесли на большой стол, и его сразу же обступили гости. Началась небольшая давка — каждый хотел получить кусочек заветного гиганта.
«Выглядит очень вкусно и на вкус тоже замечательный», — отметила одна из зрительниц.
«Жирноват конечно. Но перемяч и должен сначала на салфетке полежать. А так — очень вкусный», — поделилась другая зрительница.
Перемяч разлетелся по рукам буквально за 3 минуты. Во время его раздачи никто не пострадал.
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