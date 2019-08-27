«Потрясающее выступление»: певец Димаш представил песню-посвящение Казани на закрытии WorldSkills

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). На закрытии WorldSkills выступил казахстанский певец, композитор и мультиинструменталист Димаш Кудайберген с песней-посвящением Казани «Там, где живет любовь».

Во время исполнения песни на светодиодных экранах на фоне артиста демонстрировались главные достопримечательности столицы Татарстана.

Президент РТ Рустам Минниханов разместил у себя в Instagram-аккаунте фото с Димашем Кудайбергеном, которое получило лестные комментарии от пользователей соцсети.

«Димаш самый лучший певец на земле», — написали в соцсети (пунктуация автора сохранена – прим. Т-и).

«Шикарный голос! Потрясающее выступление!» — комментировали фото певца и Президента РТ.

Димаш Кудайберген приобрел значительную популярность в Казахстане и в других странах в 2015 году, став победителем Гран-при «Славянского базара в Витебске». Он — обладатель нескольких музыкальных наград, в том числе «Лучший азиатский певец» на 24-й музыкальной премии в Китае и «Самый популярный зарубежный певец» — на Tencent MTV Asia Golden Music Award. Также исполнитель получил Казахстанскую национальную премию «Народный любимец года» в номинации «Артист эстрады».

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген исполнил мечту тяжелобольной девочки из Казани – поклонницы его творчества, посетив ее в детском хосписе.

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