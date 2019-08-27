Казахстанский певец Димаш Кудайберген исполнил мечту тяжелобольной девочки из Казани

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Певец и композитор из Казахстана Димаш Кудайберген исполнил мечту тяжелобольной девочки Лейсан из столицы РТ. Исполнитель вместе со своей командой посетил Казанский хоспис, где она проходит реабилитацию, об этом сообщается на странице Фонда им. А. Вавиловой в Instagram.

Девочка призналась, что является поклонницей творчества зарубежного исполнителя и очень хотела с ним встретиться, однако из-за прохождения пятого курса химиотерапии не смогла попасть на церемонию закрытия мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills Kazan 2019, где должен был выступить ее любимый певец.

Тогда организаторы Фонда им. А. Вавиловой пригласили певца посетить девочку в Казанском хосписе.

«До последнего момента мы держали его приезд в секрете от Лейсан. Боимся, наших литературных способностей не хватит, чтобы описать степень ее потрясения», — отмечается в тексте под фотографией в Instagram.

Гость взял с Лейсан обещание «непременно выздороветь» и пригласил ее на свой концерт.

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