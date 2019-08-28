В кукморском Дворце бракосочетания провели круглый стол при участии золотых юбиляров и молодых семей

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). В рамках реализации федерального партийного проекта «Крепкая семья» в кукморском Дворце бракосочетания состоялся круглый стол на тему «Особенности семейно-брачных отношений в современных условиях», пишет газета «Трудовая слава».



Мероприятие прошло при участии заместителя Председателя Госсовета РТ Риммы Ратниковой, начальника управления ЗАГС Кабинета министров республики Гульшат Нигматуллиной, руководителя республиканского конкурса материнства и семьи Изольды Жуйковой, главы исполкома района Азата Гарифуллина и других.





На мероприятие пришли супруги, прожившие 50 лет вместе, молодые семейные пары и принявшие участие в республиканском конкурсе материнства и семьи «Нечкэбил» 2017 года Райхана и Родион Степановы.





Встреча началась с поздравления юбиляров. В их адрес прозвучало много теплых и добрых слов, затем состоялось вручение подарков.





Беседа за круглым столом проходила в теплой дружеской атмосфере. Участники стола поделились своим жизненным опытом, мнением, обсуждали вопросы о привлечении молодежи в район, а также о том, как улучшить демографическую ситуацию и предотвратить разводы.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Кукморе 60 детей с ограниченными возможностями получили портфели с канцтоварами.

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