В Дамаске достроили школу благодаря жителям Нижнекамска и других городов

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). 23 сентября состоится торжественное открытие школы в Дамаске. Церемония состоится при участии представителей разных конфессий России, принявших участие в восстановлении образовательного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Татарстан в межрелигиозной рабочей группе представляет имам-мухтасиб нижнекамской мечети Салих хазрат Ибрагимов. Он занимает должность советника Муфтия РТ по международным вопросам.



Школьники начнут учиться уже в этом учебном году. В июне строители восстановили электрику, водопровод, провели отделочные работы. В августе ремонт вышел на финишную прямую. Сейчас специалисты закупают необходимое оборудование, парты, стулья, инвентарь.

Образовательное учреждение располагается в столичном районе Барзех. Планируется, что получать образование в ней будет тысяча мальчиков.

Во время боевых действий в школьном здании жили беженцы, затем оно использовалось как склад. В конечном итоге строение подверглось серьезным разрушениям.

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