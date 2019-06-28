Имам-мухтасиб Нижнекамского района обозначил сроки открытия школы в Сирии

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Школу в столице Сирии Дамаске, которую восстанавливают на пожертвования христианских и мусульманских общин, могут открыть уже к 1 сентября. Об этом рассказал имам-мухтасиб Нижнекамского района Салих хазрат Ибрагимов по итогам поездки в Москву, сообщает пресс-служба районной администрации.

В Москве состоялось восьмое по счету заседание Межрелигиозной рабочей группы по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии. Процесс курирует Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ.

Восстановление общеобразовательной школы в Дамаске идет по плану и укладывается в установленные сроки, есть большая вероятность того, что она откроется к новому учебному году.



Верующие со всей России жертвуют деньги на строительство. Также продолжается сбор гуманитарной помощи сирийцам: во время последней поездки местным жителям передали тысячу коробок – 12 тонн необходимых продуктов и вещей. Специальный ящик для сбора пожертвований располагается и в Нижнекамской Соборной мечети.



Школа располагается в столичном районе Барзех. Планируется, что учиться в ней будет тысяча мальчиков.



Во время боевых действий в школьном здании жили беженцы, затем оно использовалось как склад. В конечном итоге строение подверглось серьезным разрушениям.

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