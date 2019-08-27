После выступления в Казани рэпер L’One решил начать новую жизнь

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Известный российский рэпер и посол чемпионата WorldSkills Kazan 2019 L’One (Леван Горозия) после выступления на церемонии закрытия чемпионата по профессиональному мастерству написал в Instagram, что начинает новую жизнь.

«Я начинаю новую жизнь. Леван Горозия — Никто Кроме Нас! Горд быть частью @worldskillskazan2019», — написал артист.

Также певец выразил благодарность всем тем, кто его поддерживает его.

«Мы рождены, чтобы сиять! Не забывайте об этом, просыпаясь каждое утро», — добавил Леван Горозия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что певец представил в Казани новый трек «Никто, кроме нас», написанный специально к церемонии закрытия WorldSkills 2019.

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