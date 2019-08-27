Рэпер L’One представил новую песню на закрытии WorldSkills 2019 в Казани

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Известный российский рэпер L’One в Казани представил новый трек «Никто, кроме нас», написанный специально к церемонии закрытия WorldSkills 2019.

«Эта песня о людях, об их мечтах и переживаниях. О том, как одолевают сомнения и опускаются руки. Нужно искать в себе силы, идти до конца и не сдаваться. Мы все рождены, чтобы сиять, просто многие забывают об этом под натиском проблем. И самое главное – никто, кроме нас самих, не в силах нас остановить. Мы, ребята из разных городов и простых семей, не привыкли ждать помощи. Мы надеемся только на себя», – сказал L’One.

Настоящее имя исполнителя – Леван Горозия, ранее он стал послом чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

Церемония закрытия мирового чемпионата сейчас проходит на стадионе «Казань Арена». Следить за событиями можно в текстовой трансляции.

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