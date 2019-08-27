Путин: WorldSkills в Казани стал самым крупным и представительным в истории движения

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с приветственной речью перед участниками и гостями чемпионата WorldSkills Kazan 2019 на церемонии закрытия соревнований, проходящей на стадионе «Казань Арена».

«От всей души поздравляю победителей и призеров 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan. Спасибо всем участникам, вы показали блестящую технику и навыки, действительно на уровне виртуозного искусства», — отметил Президент России.

По его словам, Россия впервые проводила соревнования лучших профессионалов планеты.

«Он [чемпионат] стал самым крупным и представительным в истории движения [WorldSkills], ярким и незабываемым зрелищем», — подчеркнул он.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин прибыл в Казань, в международном аэропорту столицы РТ его встретил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Также глава государства встретится с российской сборной молодых профессионалов и проведет встречу с президентом WorldSkills International Саймоном Бартли. На ней будут присутствовать Президент РТ Рустам Минниханов, вице-премьер России Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Ольга Васильева, специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и генеральный директор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 стартовал в столице Татарстана 22 августа. В нем приняли участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые состязались в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований был международный выставочный центр «Казань Экспо».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.