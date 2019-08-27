WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

27 августа 2019, 22:12

Политика

Путин: WorldSkills в Казани стал самым крупным и представительным в истории движения

Рекомендуем

Политика

Путин: WorldSkills в Казани стал самым крупным и представительным в истории движения

Глава государства поучаствовал в церемонии закрытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству.

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с приветственной речью перед участниками и гостями чемпионата WorldSkills Kazan 2019 на церемонии закрытия соревнований, проходящей на стадионе «Казань Арена».

«От всей души поздравляю победителей и призеров 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan. Спасибо всем участникам, вы показали блестящую технику и навыки, действительно на уровне виртуозного искусства», — отметил Президент России.

По его словам, Россия впервые проводила соревнования лучших профессионалов планеты.

«Он [чемпионат] стал самым крупным и представительным в истории движения [WorldSkills], ярким и незабываемым зрелищем», — подчеркнул он.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин прибыл в Казань, в международном аэропорту столицы РТ его встретил Президент Татарстана Рустам Минниханов. 

Также глава государства встретится с российской сборной молодых профессионалов и проведет встречу с президентом WorldSkills International Саймоном Бартли. На ней будут присутствовать Президент РТ Рустам Минниханов, вице-премьер России Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Ольга Васильева, специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и генеральный директор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 стартовал в столице Татарстана 22 августа. В нем приняли участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые состязались в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований был международный выставочный центр «Казань Экспо».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Владимир Путин на церемонии закрытия WorldSkills: Казань блестящий, энергично развивающийся город

Новости дня
22:36
Художница из Японии создала виртуальные картины на закрытии WorldSkills в Казани

Между блоками награждения участников выступила известная VR-художница Айми Секигучи.

22:34
В Елабужском районе передовикам уборочной кампании вручили премии главы района

На сегодня средняя урожайность по району 25,5 ц/га.

22:30
Саймон Бартли поблагодарил за чемпионат WorldSkills: Let me say «спасибо» и «рэхмэт»

Финальную речь на церемонии закрытия президент движения сказал на русском, английском и татарском.

22:28
Путин: впервые прошедшие соревнования по FutureSkills в Казани вызвали колоссальный интерес

Впервые в профессиональном мастерстве состязались школьники — в компетенции JuniorSkills.

22:21
Владимир Путин на церемонии закрытия WorldSkills: Казань блестящий, энергично развивающийся город

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии закрытия чемпионата WorldSkills в Казани.

22:17
Путин на закрытии WorldSkills: «Спасибо Татарстану, спасибо Казани!»

Президент России выступил на церемонии закрытия чемпионата по профессиональному мастерству.

22:15
Челнинские яхтсмены завоевали медали на состязаниях в Воткинске

В Удмуртии прошли межрегиональные соревнования по парусному спорту на Кубок города в классе яхт «Оптимист».

22:12
Путин: WorldSkills в Казани стал самым крупным и представительным в истории движения

Глава государства поучаствовал в церемонии закрытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству.

22:06
Шанхаю передали флаг движения WorldSkills

Церемония передачи флага прошла на закрытии чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019.

22:00
Facebook приступил к тестированию нового мессенджера для Instagram
21:46
В Татарстане по нацпроекту отремонтирован участок автодороги Актаныш – Поисево за 28 млн рублей

Ремонт участка автодороги проведен с 6,34 км по 8,9 км.

21:32
Участница из России получила премию основателя WorldSkills Артура Видаля

В Казани проходит церемония закрытия чемпионата мира по профмастерству WorldSkills 2019.

21:28
Участник сборной России из Самары стал «Лучшим в нации» на WorldSkills 2019

Премией отмечены 63 молодых профессионала, каждый из которых представляет одну из стран – участниц турнира.

21:14
Владимир Путин прибыл в Казань для участия в церемонии закрытия WorldSkills 2019

Главу российского государства в аэропорту встретил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

21:06
Рэпер L’One представил новую песню на закрытии WorldSkills 2019 в Казани

Трек «Никто, кроме нас» получился мотивирующим, отметил музыкант, комментируя свою новую песню.

21:04
До Нижнекамска доедет молодежный автобус с творческими площадками, фуд-кортом и розыгрышами

Участие во встрече с нижнекамцами примет министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

20:50
Айдар Минеев из Татарстана завоевал «золото» на чемпионате WorldSkills

Молодой человек стал лидером в компетенции «Изготовление прототипов».

20:42
В Мензелинске проложат дорогу до детского спортивного лагеря «Олимпиец»

Протяженность полотна составит 1800 метров.

20:38
Хороший бюджет и «силиконовая долина»: бизнесмены Автограда рассказали о наболевшем

По итогам проектировочной сессии в городе появится уникальная дорожная карта, которая должна быть реализована в течение года.

20:30
Казанские студенты взяли «бронзу» в компетенции «Мобильная робототехника» WorldSkills 2019

Студенты КНИТУ (КХТИ) Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов стали третьими на мировом чемпионате.

20:14
Путин по пути в Казань остановился в Саратове для осмотра аэропорта «Гагарин»

Президент России прибудет в столицу Татарстана после посещения Саратова.

20:06
Татарстанец стал вторым в компетенции «Инфокабельные сети» на WorldSkills 2019

Выпускник Казанского техникума информационных технологий Ислам Нигматуллин взял «серебро» на чемпионате WorldSkills.

19:54
В День города общественный транспорт Казани будет работать до полуночи

В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню республики в столице Татарстана изменят схемы дорожного движения.

19:44
Ратникова – молодежи Кукмора: «Сохраните высокую планку Татарстана!»

В Кукморском районе республики прошел День «Единой России».

19:30
Турция на МАКС-2019 заинтересовалась казанским вертолетом «Ансат»

Президенты России и Турции осмотрели модификацию легкого вертолета, разработанную корпорацией КРЭТ.

События