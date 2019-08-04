Названия приложений Instagram и WhatsApp будут изменены

(Казань, 4 августа, «Татар-информ»). Корпорация Facebook изменит названия принадлежащей ей социальных сетей Instagram и WhatsApp. Об этом сообщает издание The Verge.

В названиях приложений появится уточнение, указывающее на их принадлежность. Названия «Instagram от Facebook» и «WhatsApp от Facebook» появятся в магазинах приложений App Store и Google Play.

При этом подписи под иконками программ на гаджетах пока останутся неизменными. Впрочем, со временем могут трансформироваться и они. «Facebook уже сделал точно такое же изменение с Oculus (приложение с виртуальной реальностью – прим. Т-и)», – констатирует издание.

Представитель Facebook объяснил The Information, что корпорация намерена подчеркнуть связь соцсетей с ней. По мнению экспертов, в компании надеются улучшить репутацию, испорченную скандалами с утечками пользовательских данных.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Instagram начал скрывать число лайков под постами пользователей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.