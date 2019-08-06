В Казани ограничат движение по улице Центральная поселка Крутушка

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Завтра, 7 августа, в жилом массиве Крутушка Авиастроительного района Казани частично ограничат движение по улице Центральная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
В соответствии с распоряжением исполкома города, до 20 сентября будет перекрыто движение на участке улицы Центральная от дома № 1б до остановки общественного транспорта «ж/м Крутушка».
«Ограничение связано с ремонтом улично-дорожной сети», – отмечается в сообщении пресс-службы мэрии.
Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в Казани продлили ограничение движения по Мамадышскому тракту и улице Главная.