В Казани ограничат движение по улице Центральная поселка Крутушка

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Завтра, 7 августа, в жилом массиве Крутушка Авиастроительного района Казани частично ограничат движение по улице Центральная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В соответствии с распоряжением исполкома города, до 20 сентября будет перекрыто движение на участке улицы Центральная от дома № 1б до остановки общественного транспорта «ж/м Крутушка».

«Ограничение связано с ремонтом улично-дорожной сети», – отмечается в сообщении пресс-службы мэрии.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в Казани продлили ограничение движения по Мамадышскому тракту и улице Главная.

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