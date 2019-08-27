WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

27 августа 2019, 21:32

Общество

Участница из России получила премию основателя WorldSkills Артура Видаля

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Общество

Участница из России получила премию основателя WorldSkills Артура Видаля

В Казани проходит церемония закрытия чемпионата мира по профмастерству WorldSkills 2019.

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Обладательницей награды имени Альберта Видаля стала участница из России Анастасия Камнева, набравшая наибольшее количество баллов на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Награду победительнице вручили президент движения Саймон Бартли и дочь Альберта Видаля Палома Видаль.

Анастасия участвовала на чемпионате в компетенции «Лабораторный химический анализ».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что участник сборной России из Самары Михаил Воронцов стал обладателем премии «Лучший в нации» на WorldSkills. Премию получили 63 представителя стран – участниц чемпионата, которые показали лучшие результаты в своих национальных командах.

Церемония закрытия мирового чемпионата сейчас проходит на стадионе «Казань Арена». Следить за событиями можно в текстовой трансляции.

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