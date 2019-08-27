WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

27 августа 2019, 18:32

ОбществоКультура

На Дне республики в Казани выступят «Главные герои» с Юлией Барановской и Оксаной Федоровой

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ОбществоКультура

На Дне республики в Казани выступят «Главные герои» с Юлией Барановской и Оксаной Федоровой

Фото: архив

«Главных героев» 30 августа в столице Татарстана можно будет встретить на трех площадках: в парке Горького, на бульваре «Белые цветы» и в цирке.

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Гала-концерт детского фестиваля-праздника «Главные герои» с участием популярных телеведущих Юлии Барановской и Оксаны Федоровой пройдет в Казани 30 августа, в День республики. Проект реализуется при поддержке Президента РТ, сообщил сегодня в ИА «Татар-информ» начальник Управления культуры исполкома города Азат Абзалов.

«Масштабная культурно-развлекательная программа для детей пройдет 30 августа в Казани. На территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького большой детский праздник начнется в 11 часов. В парке весь день будут работать несколько развлекательных площадок. Программа называется “Сокровища старого парка“», – сообщил он.

На входе каждый ребенок сможет получить маршрутную карточку и поучаствовать в квесте «Сокровища старого парка». Для прохождения квеста нужно получить три печати на каждой из активностей. Семьи, выполнившие dct условия, получат подарки от производителя детского питания.

В 12 часов дня состоится открытие второй очереди парка «Белые цветы», получившего свое название от одноименного романа татарского писателя Абдурахмана Абсалямова. Вторая очередь парка расположена на участке улицы Абсалямова от улицы Четаева до улицы Чистопольская. Здесь пройдет детский праздничный концерт.

«“Главные герои“ – это проект, который реализуется при поддержке Президента РТ совместно с телеканалом “Карусель“. Любимые детские мультипликационные исполнители – Фиксики, Три кота и другие представят различные программы. Ожидается, что в празднике примут участие и телеведущие Юлия Барановская и Оксана Федорова», – сказал Абзалов.

В 19 часов в Казанском цирке состоится гала-концерт детского фестиваля-праздника «Главные герои», на котором пройдет вручение одноименной национальной детской премии. Кроме того, в этот день анимационные представления, концерты, различные мастер-классы для детей, викторины и спортивные игры в рамках проекта пройдут в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького и на бульваре «Белые цветы».

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