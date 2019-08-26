WORLDSKILLS-2019

Елена Кривопатре

26 августа 2019, 20:32

Общество

Юлия Барановская о проекте «Билет в будущее»: В моем детстве такого не было

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Общество

Юлия Барановская о проекте «Билет в будущее»: В моем детстве такого не было

Фото: Абдул Фархан

Телеведущая приняла участие в презентации проекта по профориентации для учеников 6 – 11-х классов «Билет в будущее».

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Телеведущая и блогер Юлия Барановская приняла участие в презентации проекта по профориентации для учеников 6 – 11-х классов «Билет в будущее». Мероприятие прошло на площадке Skills-парка ЦПКиО им. Горького 

Почетная гостья обошла все площадки проекта, прошла квест и приняла участие в мастер-классе по изготовлению надписи на коже. Вместе с юными участниками она сделала на браслете из кожи надпись «Казань. Лето. 2019». «Я буду носить этот браслет, он будет напоминать мне об этом прекрасном городе», — отметила телеведущая. 

Как она призналась, ей удалось пройти тест проекта на 220 баллов из 360, что ее немного огорчило. «Хорошо, что мои дети этого не видели, они бы надо мной посмеялись», — в шутку сказала она. 

Затем Барановская поднялась на сцену, откуда с приветственным словом обратилась ко всем присутствующим. 

«Я вижу, какие очереди стоят из желающих попробовать сделать все своими руками, — это очень здорово. Когда я была маленькой, я мучала всех взрослых и просила поиграть со мной в какую-нибудь профессию. Но у меня такой возможности, как сейчас у вас, не было», — рассказала Барановская. 

Далее телеведущая приняла участие в танцевальном флешмобе вместе с волонтерами WorldSkills и детьми. Танцы привлекли внимание большого количества людей — все с удовольствием присоединились и повторяли за волонтерами незатейливые и зажигательные движения. 

После мероприятия Барановская поделилась, что проект «Билет в будущее» — это отличная идея, благодаря которой родители могут весело и увлекательно провести время вместе со своими детьми.

«Здесь есть много возможностей попробовать что-то новое для себя — это интересно. Дети могут попробовать себя в профессиях, о которых они. может быть, даже и не знали. Дома невозможно создать такие условия, чтобы ребенок мог попробовать себя в новой профессии. А здесь не игрушки — здесь реальные условия, где все объяснят», — отметила Юлия в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ». 

Также Барановская положительно оценила то, что в «Казань Экспо» ездит много автобусов — это дает возможность всем желающим понаблюлать за ходом мирового чемпионата WorldSkills. Она рассказала, что сама с большим увлечением ходила и осматривала различные площадки соревнований. 

На вопрос о будущей профессии детей Барановская ответила, что они пока еще не определились. 

«Они как раз сейчас еще пробуют себя. И на мой взгляд, это здорово. Потому что самый страшный вопрос, который задают взрослые: „Кем ты хочешь стать?“. А бедный ребенок еще даже не понимает значения этих слов. Почему он в десять лет должен знать? Пусть они попробуют все. И очень хорошо, что есть такой проект, который дает возможность вот так пробовать все профессии», — выразила свое мнение телеведущая.

Проект по профориентации для учеников 6 – 11-х классов «Билет в будущее» — это квест-игра в формате погружения в профессию. Участник сканирует QR-код, переходит на сайт и проходит тестирование, путешествуя по площадке от одного мастер-класса к другому.

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