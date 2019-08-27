Марат Ахметов назвал лидеров и аутсайдеров среди районов Татарстана по урожайности зерновых

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Ахметов назвал районы республики с высокой и низкой урожайностью зерновых. Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия РТ рассказал на брифинге в Кабмине региона.

По словам Марата Ахметова, у шести районов республики урожайность зерновых выше 40 ц/га. В частности, у Заинского, Азнакаевского, Актанышского, Сармановского, Мамадышского, Тукаевского районов. «Наибольшая урожайность у Заинского района – более 43 ц/га», – подчеркнул министр.

Он также отметил, что в нескольких районах намолочено более 100 тыс. тонн зерна. Например, в Азнакаевском, Актанышском, Арском, Буинском, Заинском, Сармановском, Чистопольском районах. «Эти муниципалитеты показывают высокую производительность уборочного процесса», – добавил спикер.

Марат Ахметов заметил, что есть в республике и «проблемные районы, в которых урожайность зерна ниже 20 ц/га». «Агрызский – 16 ц/га, Зеленодольский – 18 ц/га. От 23 до 25 ц/га – Бавлинский, Камско-Устьинский, Верхнеуслонский, Пестречинский, Тюлячинский районы. Причины здесь различные», – сказал он.

«Если бы, например, десять районов, которые имеют урожайность ниже 30 ц/га, немного подтянулись по этому показателю, то республика стабильно могла бы иметь валовой сбор зерна не менее 5 млн тонн», – заключил министр.

В целом по России убрано 56% площадей, или около 26 млн га. Намолочено 80 млн тонн зерна, средняя урожайность составляет 30,4 ц/га.

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