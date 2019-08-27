Марат Ахметов: Ожидаем около 3 млн тонн валового сбора сахарной свеклы

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в текущем году может быть собрано около 3 млн тонн сахарной свеклы. Об этом заявил на брифинге в Кабмине РТ глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов.

«Погодные условия в этом году достаточно благоприятны для сахарной свеклы. Татарстан – свеклосеющий субъект. Ожидаем около 3 млн тонн валового сбора сахарной свеклы. Уборка первых площадей сахарной свеклы запущена», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия.

Первыми в регионе приступили к уборке сахарной свеклы аграрии Заинского района. «На днях на “Заинский сахар” поступила первая партия нового урожая», – отметил Марат Ахметов.

В Татарстане уборочная площадь сахарной свеклы составляет 64,6 тыс. га. В текущем году эту культуру посеяли хозяйства 16 муниципальных районов. Урожай будет поставляться для переработки на Заинский, Буинский и Нурлатский сахарные заводы республики.

В 2017 году в Татарстане собрали рекордное количество сахарной свеклы. Тогда валовой сбор составил 3 млн 130 тыс. тонн – это был наивысший показатель за всю историю свекловодства в республике.

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