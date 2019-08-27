Спектакль без слов о несбывшихся мечтах представили на набережной Кабана

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). На набережной озера Кабан в рамках культурно-развлекательной программы WorldSkills состоялся показ спектакля «БукаЖка» творческой лаборатории «Угол», поставленного режиссером петербургского уличного театра «ШумиМ» Лилией Энгельман.

Энгельман рассказала, что специально приехала в Казань для работы в рамках культурно-развлекательной программы 45-го мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills 2019. Впервые постановка была представлена в парке «Черное озеро» в конце июля.

«Это спектакль-пантомима, не предполагающий слов. Он полностью построен на образах и метафорах», – объяснила режиссер.

Всего в постановке задействованы пять персонажей: старушка, моряк, пилот, скрипачка и ребенок. Каждый из них, выходя на сцену, рассказывает зрителям о своей несбывшейся мечте.

«Это спектакль о поиске мечты. Мне кажется, что это очень важная тема, особенно в наше время. Многие люди в детстве забывают о своей мечте, куда-то ее прячут под воздействием общества или сами перестают верить в нее. Мне хочется верить, что в какой-то момент у людей возникает желание вспомнить эту мечту», – заметила Лилия Энгельман.

По ее словам, в спектакле она хотела показать, что люди часто тащат за собой тот или иной ненужный хлам, поэтому герои несли за спинами различные предметы.

«Бабушка несла вязание, пилот нес на себе инструменты. И в какой-то момент они находят среди всего этого хлама свои мечты», – добавила собеседница агентства.

Так, во время спектакля бабушка находит варежки и песочные часы, которые метафорически обозначают детство и упущенное время соответственно, уточнила Энгельман. И так каждый персонаж находил что-то свое среди хлама, разбросанного на сцене.

Спектакль завершается появлением белого ангела, который уводит всех к большой насекомоподобной конструкции. Ангел – это ребенок, который спасает остальных героев и ведет их к общей мечте. Вместе действующие лица расправляют крылья конструкции, напоминающие паруса.

Название спектакля является метафорой человека. «Все люди как букашки – носятся по этой земле. И если посмотреть в масштабах Вселенной, мы букашки. Хотелось сделать персонажей-людей, но чтобы при этом у каждого из них было что-то от насекомых – крылышки, усики. Я считаю, что в каждом человеке есть что-то от букашки», – заключила режиссер.

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