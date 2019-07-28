Спектакль о поисках детской мечты представят на Черном озере

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 28 июля, в казанском парке «Черное озеро» состоится премьера спектакля «БукаЖка». Об этом сообщается в официальном паблике Творческой лаборатории «Угол» в соцсети «Вконтакте».

Постановка посвящена скоротечности жизни и препятствиях, с которыми сталкивается человек при попытках реализовать свою детскую мечту. «Герои спектакля однажды находят свою мечту и понимают, что все могло быть лучше, чем есть», – отмечается в сообщении лаборатории.

Поставила спектакль основатель и руководитель независимого петербургского театра «ШумиМ» Лилия Энгельман. В качестве художника-постановщика выступила Юлия Гамзина.

Показ спектакля начнется в 18 часов. Вход на мероприятие будет свободным.

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