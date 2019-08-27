Из-за церемонии закрытия WorldSkills у «Казань Арены» ограничат движение транспорта

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Сегодня, 27 августа, на территории у стадиона «Казань Арена» из-за проведения церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 ограничат движение транспорта.

Ограничения начнут действовать за два часа до начала торжества и прекратятся через два часа после его завершения. При этом они не затронут транспортные средства экстренных и оперативных служб, а также автомобили со специальными пропусками по формам, определяемым АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

В частности, с 16 часов 27 августа до часа ночи 28 августа окажется ограничено движение по улице Сибгата Хакима в оба направления на участке от проспекта Амирхана до улицы Чистопольская, по улице Чистопольская в оба направления на участке от улицы Сибгата Хакима до съезда на проспект Ямашева в направлении улицы Академика Арбузова и при движении со стороны улицы Гаврилова до дома № 75 по улице Чистопольская. Ограничения коснутся и выездов с внутриквартальных проездов в районе домов №№ 79 и 85а по улице Чистопольская.

Помимо этого, будут перекрыты обводной мост Третьей транспортной дамбы в оба направления на участке от съезда с проспекта Ямашева на обводной мост до выезда на проспект Ямашева, объездная дорога вокруг стадиона «Казань Арена» и разворотная петля под Третьей транспортной дамбой в оба направления.

По требованию ГИБДД УМВД России по Казани ограничат движение транспорта по улице Адоратского в направлении от улицы Четаева к улице Чистопольская. Кроме того, будет ограничено движение транспорта на правоповоротном съезде с проспекта Ямашева на улицу Чистопольская при движении от улицы Адоратского и по обеим сторонам прилегающего к улице Чистопольская местного проезда на участке между улицей Адоратского и проспектом Ямашева. Также окажутся перекрыты выезды с улиц Нигматуллина и Козина на улицу Сибгата Хакима.

При этом на выездах к местному проезду вдоль улицы Чистопольская на участке от проспекта Ямашева до улицы Адоратского установят противотаранные блоки.

По улице Нигматуллина на участке между улицами Сибгата Хакима и Чистопольская временно организуют двухстороннее движение. Будет разрешен левый поворот с улицы Нигматуллина на улицу Чистопольская и с улицы Чистопольская на улицу Адоратского при движении со стороны улицы Нигматуллина – соответствующие барьерные заграждения демонтируют.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за церемонии закрытия WorldSkills в Казани продлят время работы общественного транспорта.

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