WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

27 августа 2019, 05:46

Общество

Из-за церемонии закрытия WorldSkills время работы общественного транспорта продлят в Казани

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Общество

Из-за церемонии закрытия WorldSkills время работы общественного транспорта продлят в Казани

Усиление работы затронет как автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты, так и метрополитен.

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). В связи с проведением церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 в столице Татарстана сегодня усилят работу ряда маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

До часа ночи 28 августа окажется продлено время работы троллейбусного маршрута № 1, трамвайных маршрутов №№ 5 и 6, автобусных маршрутов №№ 1, 6, 10, 10а, 15, 22, 29, 33, 35, 35а, 36, 37, 43, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 60, 62, 63, 74, 75, 89 и 91, а также Казанского метрополитена, уточнили в городском Комитете по транспорту.

С 23 часов около остановки «Футбольный стадион “Казань-Арена“» по проспекту Ямашева будут сосредоточены трамваи маршрута № 5 в обоих направлениях, а также автобусы, следующие в направлении Сибирского тракта и улицы Адоратского.

«С 22.30 троллейбусы маршрута № 1 будут сосредоточены в районе остановочного пункта “Ул. Адоратского, 1а“ по улице Чистопольская», – также отметили в комитете.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за церемонии закрытия WorldSkills Kazan 2019 в столице Татарстана ограничат движение транспорта по ряду улиц

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