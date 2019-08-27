Глава Минсельхозпрода РТ: В этом году планируем собрать до 5 млн тонн зерна

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом году планируют собрать до 5 млн тонн зерна. Об этом заявил на брифинге в Кабинете министров РТ глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.

«Если бы была идеальная погода в начале уборочной кампании, но вы помните, что тяжело проводили уборку, с большими потерями, хлеба созрели, а техника не могла заехать на поля. В некоторых районах до 80 мм осадков выпало за сутки. Вот в это время мы значительное количество зерна потеряли. Поэтому сейчас я уже не живу прогнозами, что 5 млн тонн зерна обязательно соберем. Это будет между 4,5 млн и 5 млн тонн, до 5 млн тонн», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

По словам Марата Ахметова, на сегодня намолочено около 2,7 млн тонн зерна, его средняя урожайность составляет 30,5 ц/га. Убрано около 880 тыс. га площадей, что составляет 60% от плана.

Глава Минсельхозпрода отметил, что к уборочным работам в республике приступили примерно на 10 дней позже. В настоящее время на полях задействовано почти 3,5 тыс. зерноуборочных комбайнов, добавил он.

«Две последние недели работали достаточно продуктивно. Сегодня мощный комбайн намолачивает 100 – 150 тонн зерна в сутки. Впереди еще предстоит убрать 600 тыс. га площадей, в основном это ячмень, и около 500 тыс. га – яровая пшеница. Скорее всего, это будет во второй половине сентября. Кукурузу на зерно тоже уберем во второй половине сентября. Еще позже придется провести уборку подсолнечника. Надеюсь, что в этом году соберем рапса и подсолнечника около 500 тыс. тонн», – заключил министр.

В Татарстане в 2018 году было собрано 3,7 млн тонн зерновых культур без учета кукурузы.

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