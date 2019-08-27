(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан надеется в ближайшее время получить компенсацию за гибель озимых культур. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ заявил глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.

«Надеемся, что ближе к осени какое-то решение по частичной компенсации наших потерь будет принято. Пока сумму назвать не могу. Это зависит от того, какая общая сумма будет предусмотрена Правительством РФ на возмещение этого ущерба. Согласно защищенным документам сумму будут распределять по пострадавшим субъектам», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия.

Марат Ахметов напомнил, что в Татарстане озимые погибли на площади 200 тыс. га, ущерб оценивается почти в 1,5 млрд рублей.

«На эту сумму мы защитили документы перед Минсельхозом России. Все наши документы приняты специальной комиссией Министерства сельского хозяйства и МЧС России», — отметил спикер.

Он добавил, что подобные документы по ущербу представила не только республика, но и другие регионы страны. Например, Башкортостан, Мордовия, Оренбургская и Самарская области. «Документы на рассмотрении Правительства РФ», — заключил министр.

Ранее Марат Ахметов заявлял, что во многом на гибель озимых повлияла засушливая осень.

В Татарстане озимые были посеяны на площади 561 тыс. га, в том числе озимая пшеница — на 428,6 тыс. га, озимая рожь — на 126,9 тыс. га, тритикале — на 5,3 тыс. га.

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