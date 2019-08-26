WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

26 августа 2019, 14:05

Общество

В день закрытия WorldSkills около «Казань Арены» на несколько часов ограничат движение транспорта

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Общество

В день закрытия WorldSkills около «Казань Арены» на несколько часов ограничат движение транспорта

Фото: архив

Ограничения не распространяются на транспортные средства экстренных и оперативных служб.

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). 27 августа на территории, прилегающей к стадиону «Казань Арена», за 2 часа до начала церемонии закрытия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 и в течение 2 часов после нее ограничат движение транспорта на определенных участках дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 16.00 27 августа до 01.00 28 августа движение транспорта ограничат на участках:

— ул. Сибгата Хакима в оба направления, на участке от проспекта Фатыха Амирхана до ул. Чистопольская;

— ул. Чистопольская в оба направления, на участке от ул. Сибгата Хакима до съезда на проспект Х. Ямашева в направлении ул. Академика Арбузова и при движении со стороны ул. Гаврилова до дома № 75 по ул. Чистопольская;

— выезд на ул. Чистопольская с внутриквартальных проездов в районе домов по адресу ул. Чистопольская, 85а и ул. Чистопольская, 79;

— обводной мост 3-й транспортной дамбы в оба направления, на участке от съезда с пр. Х. Ямашева на обводной мост до выезда на пр. Х. Ямашева;

— объездная дорога вокруг стадиона «Казань Арена»;

— разворотная петля под 3-й транспортной дамбой в оба направления;

27 августа изменится схема движения по ул. Нигматуллина, где на участке между улицами С. Хакима и Чистопольская организуют двухстороннее движение. Кроме того, в эти дни будет разрешен левый поворот с ул. Нигматуллина на ул. Чистопольская путем демонтажа барьерных ограждений. 

С 16.00 27 августа до 01.00 28 августа разрешат левый поворот с ул. Чистопольская на ул. Адоратского при движении со стороны ул. Нигматуллина путем демонтажа барьерных ограждений. По требованию ОГИБДД УМВД РФ по г. Казани будет ограничено движение транспортных средств по ул. Адоратского, в направлении от ул. Четаева в сторону ул. Чистопольская. 

С 16.00 27 августа до 01.00 28 августа ограничат движение транспорта на правоповоротном съезде с пр. Ямашева на ул. Чистопольская при движении от ул.Адоратского.

С 16.00 27 августа до 01.00 28 августа ограничат движение по обеим сторонам местного проезда, прилегающего к ул. Чистопольская, на участке между ул. Адоратского и пр. Ямашева. 

С 16.00 27 августа до 01.00 28 августа ограничат выезды с улиц Нигматуллина и А. Козина на ул. С. Хакима.

С 16.00 27 августа до 01.00 28 августа на выездах к местному проезду, который расположен вдоль ул. Чистопольская, на участке от пр. Ямашева до ул. Адоратского будут установлены противотаранные блоки.

Ограничения не распространяются на транспортные средства, которые оборудованы специальными пропусками по формам, определяемым АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», транспортные средства экстренных и оперативных служб. 

В эти дни жители и гости города смогут оставить свои автомобили на перехватывающих парковках у торговых центров «Леруа Мерлен», XL, «Мегастрой», «Ривьера», Дворца единоборств «Ак барс» и на крытом паркинге «Татнефть Арены».

Также от станции метро «Козья слобода» до торгового центра XL с 16 до 24 часов через каждые 5 минут будут курсировать бесплатные шаттлы.

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