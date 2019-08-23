Тина Кузнецова выступит на церемонии закрытия WorldSkills с хитом «Мужа дома нету»

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Завтра, 27 августа, на церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 выступит певица Тина Кузнецова, которая исполнит свой хит «Мужа дома нету». Об этом сообщили в пресс-службе исполнительницы.

«Zventa Sventana исполнит завтра на закрытии хит “Мужа дома нету“, который она записывала с Иваном Дорном (Zventa Sventana – это проект Тины Кузнецовой – прим. Т-и)», – уточнили в пресс-службе артистки.

В пресс-службе же Светланы Лободы не стали открывать, какие именно песни намерена исполнять певица, но пообещали, что это будут стопроцентные хиты.

Кроме того, на закрытии мирового чемпионата выступят L-One, Димаш Кудайберген, кроссовер-группа Игоря Крутого Brio Sonores и Филипп Киркоров, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Билеты на церемонию закрытия чемпионата можно купить на сайте WorldSkills Kazan 2019, а также в кассах стадиона «Казань Арена».

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