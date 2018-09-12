На территории Татарстана 27 августа ожидаются гроза и усиление ветра

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Завтра утром и днем на территории Татарстана и в Казани ожидается небольшой дождь, местами гроза, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Также прогнозируется ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный порывами до 17 метров в секунду.
В ночное время температура воздуха будет составлять +7..+12 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +14..+19 градусов.
Ранее сообщалось, что в начале этой недели в Татарстан придут дожди и похолодание.