На территории Татарстана 27 августа ожидаются гроза и усиление ветра

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Завтра утром и днем на территории Татарстана и в Казани ожидается небольшой дождь, местами гроза, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Также прогнозируется ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный порывами до 17 метров в секунду.

В ночное время температура воздуха будет составлять +7..+12 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +14..+19 градусов.

Ранее сообщалось, что в начале этой недели в Татарстан придут дожди и похолодание.

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