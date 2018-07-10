WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

25 августа 2019, 15:12

Здоровье и среда

Дожди и похолодание придут в Татарстан на следующей неделе

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Здоровье и среда

Дожди и похолодание придут в Татарстан на следующей неделе

Фото: архив/Рамиль Гали

Погода на территории республики будет носить неустойчивый характер.

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). На следующей неделе на смену западному антициклону в Татарстан придет северный циклон, который вызовет очередное изменение погодных условий. Это следует из предварительного прогноза Гидрометцентра РТ.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в понедельник, 26 августа, на территории республики установится прохладная и преимущественно сухая погода. Днем температура воздуха составит от +15 до +20 градусов.

«В последующие два дня прогнозируется неустойчивый характер погоды. <...> северный циклон принесет в республику дожди, сильный ветер и дальнейшее похолодание», – предупреждают татарстанские синоптики.

Так, во вторник, 27-го числа, ночью дожди пройдут лишь местами, но днем они распространятся на большую часть территории региона. Кое-где вероятны грозы, порывы юго-западного с переходом на северо-западный ветра будут иногда достигать 18 м/с. В светлое время суток воздух прогреется до 14–19 градусов тепла.

В среду же, 28 августа, вновь в большинстве районов РТ будут идти дожди, ночью местами с грозами. Порывы северо-западного ветра будут порой достигать 20 м/с. В дневные часы температура воздуха не превысит +10, +15 градусов. 

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