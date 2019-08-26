В Альметьевске проводили в последний путь Ришата Абубакирова

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Тысячи горожан, коллег и соратников пришли проститься с экс-главой Альметьевского района и депутатом Госдумы РФ Ришатом Абубакировым, который скончался сегодня на 61-м году жизни. Гражданская панихида прошла в ДК «Нефтьче», пишет газета «Знамя труда».



Проводить в последний путь Ришата Фазлутдиновича и выразить соболезнования пришли председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, министр информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин, а также заместитель гендиректора по общим вопросам ПАО «Татнефть» Рустам Мухамадеев.



Фарид Мухаметшин отметил, что коварная болезнь слишком рано забрала коллегу и соратника, но он смог прожить достойную жизнь. Фарид Хайруллович также отметил вклад Ришата Абубакирова во все сферы жизни города и района. «Мы будем помнить Вас долго. Пока жива память о нем, жив и человек. Навсегда в наших сердцах», – сказал он.





Рустам Мухамадеев назвал Ришата Фазлутдиновича «образцом отношения к людям», а Айрат Хайруллин — «Человеком с большой буквы».



«Несмотря на то, что сам болел, оказывал помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Благотворительность должна стать нормой жизни — его слова. Он патриот своего города, района, родного села», – отметил Айрат Ринатович.



Ришат Абубакиров был депутатом Альметьевского горсовета. С 2006-го по 2011 год возглавлял Альметьевский район. В декабре 2011 года избран депутатом Государственной Думы России VI созыва от партии «Единая Россия».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.