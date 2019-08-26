Умер экс-глава Альметьевского района и депутат Госдумы РФ Ришат Абубакиров

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Сегодня в возрасте 60 лет умер экс-депутат Госдумы РФ и бывший глава Альметьевского муниципального района Татарстана Ришат Абубакиров, пишет газета «Знамя труда».

Ришат Фазлутдинович Абубакиров окончил Казанский инженерно-строительный институт, работал помощником гендиректора «Татнефти», начальником отдела общественных связей, руководителем аппарата руководителей ПАО «Татнефть», заместителем генерального директора по кадрам и социальному развитию.

С 2001-го по 2005 год был председателем Альметьевского объединенного Совета народных депутатов, главой администрации Альметьевского района и города Альметьевска. С 2006-го по 2011 год занимал пост главы Альметьевского муниципального района, был председателем Совета Альметьевского муниципального района, главой города Альметьевска, председателем Альметьевского городского Совета.

В декабре 2011 года Ришата Абубакирова избрали депутатом Госдумы Федерального Собрания РФ шестого созыва.

«За доблестный труд Ришат Фазлутдиновив награжден Орденом дружбы, медалями. Ему присвоены звания „Заслуженный строитель Республики Татарстан“ и „Почетный гражданин Альметьевского муниципального района Республики Татарстан“», — говорится в сообщении.

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