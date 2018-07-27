В Татарстане передовиков жатвы-2019 наградили премиями и благодарственными письмами

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). В Кайбицком районе республики наградили и премировали передовиков жатвы-2019. Как сообщили ИА «Татар-информ» в Минсельхозпроде РТ, в эти дни в Татарстане в республиканском конкурсе на звание «Лучший комбайнер» участвуют более тысячи механизаторов, занятых на уборке урожая-2019.

В Кайбицком районе механизаторы, добившиеся высоких показателей на уборке хлебов, отмечены благодарственным письмом главы муниципалитета, переходящим флагом и денежной премией.

Среди награжденных – Айрат Сафиуллин из агрофирмы «Дубрава», Альберт Лазарев из агрофирмы «Кубня», Вячеслав Туртыгин из агрофирмы «Золотая Нива», Михаил Торхеев из агрофирмы «Подберезье» и Фанис Бикбов из ООО «ТУГАН ЯК – АГРО».

«Так, Айрат Сафиуллин на комбайне "Класс Тукано" намолотил 9 тыс. 163 ц зерна, Вячеслав Туртыгин на комбайне "Класс Мега" – 9 тыс. 267 ц, Альберт Лазарев на комбайне "Класс Мега" – 10 тыс. 376 ц зерна», – уточнили в пресс-службе профильного министерства.

Как заметили в райсельхозуправлении, вручение наград состоялось в прошлый четверг. Награды передовикам уборочной кампании вручили в поле глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин и начальник районного Управления сельского хозяйства и продовольствия Радик Камалетдинов.

«Передовых комбайнеров определяем каждую неделю, награды отличившимся вручаем с выездом в хозяйство. Наши механизаторы в прошлом году были в числе призеров республиканского конкурса на звание лучшего комбайнера, надеемся, что они и в этом году будут в числе лучших», – сообщил начальник районного Управления сельского хозяйства и продовольствия Радик Камалетдинов.

По словам собеседника агентства, в районе зерновые и зернобобовые культуры (пшеница, рожь, ячмень, овес, горох) предстоит убрать с 20 тыс. га. По состоянию на 26 августа они обмолочены с 13,1 тыс. га площадей (66% к прогнозу), намолочено 38,9 тыс. тонн зерна при урожайности 29,6 ц/га.

Как сообщало ранее «Татар-информ», в республике для поощрения лучших комбайнеров учреждено 500 премий на общую сумму 25 млн рублей.

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