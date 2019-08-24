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Татар-информ

24 августа 2019, 13:31

Сельское хозяйство

Марат Ахметов: В Татарстане для поощрения лучших комбайнеров учреждено 500 премий

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Сельское хозяйство

Марат Ахметов: В Татарстане для поощрения лучших комбайнеров учреждено 500 премий

Фото: Салават Камалетдинов/архив

В республике в конкурсе на звание лучшего комбайнера участвуют более тысячи механизаторов – участников уборочной кампании-2019.

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). В Татарстане для поощрения лучших комбайнеров учреждено 500 премий. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов сегодня на совещании в Доме Правительства республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел Президент РТ Рустам Минниханов.

Докладывая о ходе уборочной кампании-2019, глава Минсельхозпрода РТ сообщил, что «для стимулирования комбайнеров, как и в предыдущие годы, в республике объявлен Президентский конкурс "Лучший комбайнер"».

«Всего учреждено 500 премий на общую сумму 25 млн рублей», – уточнил Марат Ахметов.

Согласно положению о конкурсе, предусмотрено 280 премий по 60 тыс. рублей по 4 группам комбайнов за наибольший намолот; 20 премий по 60 тыс. рублей – за наибольшую площадь скашивания хлебов в валки; 200 премий по 35 тыс. рублей – для победителей конкурса в районах (кроме вышеназванных номинаций), которые распределяются с учетом удельного веса муниципального района в общей посевной площади зерновых и зернобобовых культур по республике.

Как заметил Марат Ахметов, в настоящее время в конкурсе участвуют 1110 комбайнеров. В Минсельхозпроде РТ определили передовиков уборочной кампании среди механизаторов по состоянию на 22 августа.

Согласно данным ведомства, на эту дату по группе маломощных комбайнов КЗС-812 лидируют Ринат Галиев из ООО «Тан» Ютазинского района и Ильнар Хасанов из агрофирмы «Нармонка» Лаишевского района, намолотившие 993 и 723 тонны зерна соответственно.

По группе комбайнов мощностью двигателя от 230 до 290 л.с. впереди комбайнер АФ «Южная» Нурлатского района Радик Гафуров, который на «Акросе-530» намолотил 1611 тонн зерна, и комбайнер агрофирмы «Заинский сахар» Шайхенур Минникаев, намолотивший на «Нью Холланде» 1596 тонн зерна.

По группе высокопроизводительных комбайнов оба передовика из КФХ «Сулейманов» Нурлатского района: на комбайне «Тукано-430» Анас Салахов намолотил 2608 тонн, Роберт Абдрахманов – 2580 тонн зерна.

По четвертой группе комбайнов (мощность 350 – 550 л. с.) лидируют Петр Щербаков из ООО «Логос» Рыбно-Слободского района, намолотивший на «Лексионе-670» 2479 тонн зерна, и Ильдус Фатхуллин из агрофирмы «Восток» Заинского района, который на комбайне «Торум-750» намолотил 1975 тонн зерна.

На косовице хлебов на самоходной косилке «Макдон» в лидерах Айрат Котдусов из ООО «Агрокомплекс "Ак Барс"» Арского района, выполнивший эту работу на 1441 га, Салман Шакиров из агрофирмы «Нуркеево» Сармановского района – 1335 га и Александр Яганев из ООО «Хузангаевское» Алькеевского района – 1087 га.

Марат Ахметов заметил, что сведения о передовиках уборочной страды обновляются два раза в неделю – каждые вторник и четверг. Министр призвал руководителей хозяйств привлечь к конкурсу на звание лучшего комбайнера «как можно больше участников и не допускать случаев ущемления достойных механизаторов».

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в Татарстане объявили конкурс «Лучший комбайнер» среди участников уборочной кампании-2019.

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