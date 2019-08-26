Баскетболисты УНИКСа проведут автограф-сессию в павильоне «Тест для победы» на Баумана

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). На казанской улице Баумана продолжает работу павильон «Тест для победы. Test to win», где можно бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ. На этой неделе в шатре запланированы несколько культурных и образовательных мероприятий, сообщает пресс-служба автономной благотворительной некоммерческой организации (НКО) «Новый век».

«Автограф-сессия игроков баскетбольного клуба „УНИКС“ запланирована на 30 августа», — отметили в «Новом веке».

В шатре «Тест для победы. Test to win» казанцы и гости города могут анонимно и бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ по слюне. Павильон работает до 30 августа. Прием желающих проходит ежедневно с 13 до 21 часа. Процедура занимает 1-2 минуты, а результаты готовы уже через 10-15 минут.

По сообщению пресс-службы, за 5 дней тестирование на ВИЧ прошли 1 тыс. 276 человек. В среднем в день тест проходят 200 — 250 человек.

Помимо прохождения теста в павильоне можно поучаствовать в различных мастер-классах и семинарах. На этой неделе запланированы семинары, посвященные работе в соцсетях и формированию собственного бренда, а также мастер-классы по арт-терапии и стилю. Кроме того, 27 августа ожидается визит регионального директора ЮНЕЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии Винея Салдана и закрытый семинар для НКО от руководителя направления «Благотворительность» социальной сети «ВКонтакте» Екатерины Кочневой.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.