WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

26 августа 2019, 11:19

Спорт

Баскетболисты УНИКСа проведут автограф-сессию в павильоне «Тест для победы» на Баумана

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Спорт

Баскетболисты УНИКСа проведут автограф-сессию в павильоне «Тест для победы» на Баумана

Участники мероприятия смогут получить автографы игроков и пройти экспресс-тест на ВИЧ.

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). На казанской улице Баумана продолжает работу павильон «Тест для победы. Test to win», где можно бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ. На этой неделе в шатре запланированы несколько культурных и образовательных мероприятий, сообщает пресс-служба автономной благотворительной некоммерческой организации (НКО) «Новый век».

«Автограф-сессия игроков баскетбольного клуба „УНИКС“ запланирована на 30 августа», — отметили в «Новом веке».

В шатре «Тест для победы. Test to win» казанцы и гости города могут анонимно и бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ по слюне. Павильон работает до 30 августа. Прием желающих проходит ежедневно с 13 до 21 часа. Процедура занимает 1-2 минуты, а результаты готовы уже через 10-15 минут. 

По сообщению пресс-службы, за 5 дней тестирование на ВИЧ прошли 1 тыс. 276 человек. В среднем в день тест проходят 200 — 250 человек. 

Помимо прохождения теста в павильоне можно поучаствовать в различных мастер-классах и семинарах. На этой неделе запланированы семинары, посвященные работе в соцсетях и формированию собственного бренда, а также мастер-классы по арт-терапии и стилю. Кроме того, 27 августа ожидается визит регионального директора ЮНЕЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии Винея Салдана и закрытый семинар для НКО от руководителя направления «Благотворительность» социальной сети «ВКонтакте» Екатерины Кочневой.

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