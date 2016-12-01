Казанцы смогут бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ

(Казань, 21 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Павильон «Тест для победы. Test to win» в центре Казани принял первых желающих провериться на ВИЧ. Сделать бесплатный и анонимный экспресс-тест можно вплоть до 30 августа в передвижном мобильном комплексе на пересечении улиц Баумана и Мусы Джалиля.

В числе первых гостей пункта — Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская. «Важно вовремя выявить и узнать свой вич-статус, чтобы предостеречь себя от дальшейших проблем, чтобы вовремя начать лечиться и иметь право и возможность на жизнь», — подчеркнула она.

Тестирование проходит быстро, бесплатно, анонимно, без документов и без иголок — по слюне. Сам тест займет около двух минут, а узнать результаты можно в течение 15 — 20 минут.

Посетителей здесь готовы принимать каждый день с 13:00 до 21:00 с сегодняшнего дня и по 30 августа.

Каждый, кто пройдет тестирование, получит фирменный браслет и стикер на телефон от организаторов акции.

Для посетителей также будет работать тематическая фотозона и конференц-зона, где пройдут лекции и мастер-классы с представителями шоу-бизнеса, госструктур, спортсменами и блогерами.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.