В этом году День знаний в Казани пройдет 2 сентября

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). День знаний в этом году пройдет в понедельник, 2 сентября. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«Мы рекомендуем провести День знаний 2 сентября. Однако каждое образовательное учреждение будет принимать решение самостоятельно: если захотят — проведут первого, захотят — второго, потому что 1 сентября все-таки выходной день», — рассказал начальник Управления образования Ильнар Хидиятов, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

По его словам, всего в школы Казани впервые пойдут 19 тыс. первоклассников, около 120 тыс. школьников вернутся с каникул.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Министерство образования и науки Татарстана рекомендовало школам республики провести День знаний 1 сентября, которое в этом году приходится на воскресенье.

«В этом только одно желание — дать возможность родителям и детям, семьям в полном составе прийти на этот праздник. Это было бы хорошим зарядом на весь учебный год», — сказал глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов.

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