Минобрнауки Татарстана рекомендовало школам не переносить День знаний на 2 сентября

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Министерство образования и науки Татарстана рекомендовало школам республики провести День знаний 1 сентября, которое в этом году приходится на воскресенье. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

«Решение принимает образовательная организация, но мы дали рекомендацию. Считаем, что 1 сентября должно быть праздником знаний по всей республике, и коллегам об этом сказали. И в этом только одно желание – дать возможность родителям и детям, семьям в полном составе прийти на этот праздник. Это было бы хорошим зарядом на весь учебный год», – сказал глава Минобрнауки РТ.

По словам Рафиса Бурганова, учителя, которые будут проводить занятия 1 сентября, получат день отдыха. «Конечно, потом предоставим один день отдыха. Этот вопрос тоже регулирует образовательная организация», – подчеркнул он.

«1 сентября – праздничный день, особенно большой праздник для первоклассников, а также пятиклассников, которые переходят в общую школу. Поэтому не хочется лишать детей возможности провести этот праздник вместе с родителями, которым не придется отпрашиваться с работы. В День знаний школьники получают определенный настрой на весь учебный год, это больше эмоциональный заряд, а не первый учебный день», – добавил министр образования и науки РТ.

Праздник появился в советское время. Официально как День знаний он был учрежден в 1984 году Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.