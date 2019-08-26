Исследователи назвали пищу, резко увеличивающую раковые опухоли

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Жареная на растительном масле пища способствует обострению воспалительных заболеваний кишечника и росту раковых опухолей в толстой кишке. К такому выводу пришли американские ученые из Массачусетского университета, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал MedicalXpress.

Проведенный медиками эксперимент на мышах продемонстрировал, что присутствие в рационе жареной пищи помогает распространению выделяемых бактериями токсинов по крови, а также усиливает воспалительные процессы в кишечнике и рост опухолей в толстой кишке.

«Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза», – констатировали исследователи. В связи с имеющимися рисками они рекомендовали склонным к воспалительным заболевания кишечника людям есть меньше жареного.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что врачи назвали первый признак рака поджелудочной железы.

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