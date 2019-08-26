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Татар-информ

26 августа 2019, 07:14

Здоровье и среда

Гидрометцентр РФ: Последняя неделя лета в Татарстане выдастся прохладной и дождливой

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Здоровье и среда

Гидрометцентр РФ: Последняя неделя лета в Татарстане выдастся прохладной и дождливой

Фото: Рамиль Гали/архив

В Центральной России сохранится умеренно теплая погода, ожидают метеорологи.

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Предстоящая неделя в Татарстане будет прохладной и дождливой. Это следует из прогноза Гидрометцентра России, о котором пишет «Российская газета».

«На севере Поволжья (Нижегородская область, Татарстан) ночью 6–11, днем 13–18 градусов, дожди», – констатируют метеорологи. При этом на юге Поволжья, в Самарской и Саратовской областях, будет несколько теплее – до +23 градусов.

В Центральной России же погода будет определяться антициклоном, поэтому существенных осадков там не ожидается, а днем воздух будет прогреваться до достаточном комфортных температур в 19–24 градуса тепла.

«Можно сказать, что лето пытается наверстать упущенное, так как июль выдался совсем неудачным в этом году», – охарактеризовал погоду в центре страны, включая Москву, заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на смену прохладной, но относительно сухой погоде северный циклон с 27 августа принесет в Татарстан дожди

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