Новый учебный год в Менделеевске начнется не как обычно

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Торжественные линейки в честь Дня знаний в Менделеевске и по Менделеевскому району состоятся 2 сентября. Об этом пишут «Менделеевские новости».



«Старт школьники и педагоги возьмут 2 сентября», – сообщил начальник Управления образования Ильбар Тагиров.

2 сентября события пройдут по стандартной схеме. В школах пройдут торжественные линейки в честь Дня знаний и классные часы.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр образования и науки РТ Рафис Бурганов рекомендовал провести праздничные линейки 1 сентября, которое в этом году выпадает на воскресенье.

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