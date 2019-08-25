В Лениногорске открылась новая универсальная спортплощадка с тренажерами

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Новый спортивный объект открылся по улице Кошевого в Лениногорске, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



Новый спортивный объект представляет собой площадку с тренажерами и имеет ограждение спортивных зон. Площадка также оборудована искусственным освещением для занятий спортом в темное время суток.



Открытие состоялось при участии заместителя главы района Сергея Тимакова, начальника Управления по делам молодежи, спорта и туризму города Айрата Хабирова, а также начальника отдела капитального строительства района Дениса Сарычева. Выступающие поздравили лениногорцев с появлением нового спортивного объекта.



После перерезания красной ленты и открытия площадки для гостей провели конкурсы и спортивные игры.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 23 августа в Лениногорске состоялось торжественное открытие новой универсальной спортивной площадки для занятий баскетболом и волейболом.

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