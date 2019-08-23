WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

23 августа 2019, 04:40

ОбществоСпорт

Новая площадка для занятий баскетболом и волейболом появилась в Лениногорске

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ОбществоСпорт

Новая площадка для занятий баскетболом и волейболом появилась в Лениногорске

К концу текущего года число универсальных спортплощадок в Татарстане приблизится к тысяче.

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). В Лениногорске состоялось торжественное открытие новой универсальной спортивной площадки, расположенной на улице Кутузова рядом с Лениногорским музыкально-художественным педагогическом колледжем. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Принявшие участие в церемонии открытия заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Владимир Друк, начальник Управления по делам молодежи, спорта и туризму Набережных Челнов Айрат Хабиров и директор музыкально-художественного педколледжа Наталья Тимакова поздравили местных жителей с появлением нового спортивного объекта.

Кроме того, в этот же день здесь прошли первые соревнования. «<…> права сделать первый бросок в кольцо новой площадки удостоилась капитан команды действующей сборной по баскетболу Лениногорского музыкально-художественного педагогического колледжа», – отмечается в сообщении.

Площадка с искусственным покрытием предназначена для игры в волейбол и баскетбол. Рядом находится площадка с тренажерами. Фонари позволяют заниматься физкультурой и спортом в темное время суток.

Объект возведен в рамках программы строительства универсальных спортивных площадок в городах и районах Татарстана, реализуемой в республике с 2013 года при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова. По итогам 2019 года количество построенных в регионе подобных площадок превысит 990 объектов, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». 

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