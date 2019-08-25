Медики назвали наиболее связанную с болезнями группу крови

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). Наиболее связанной с различными заболеваниями оказалась четвертая группа крови АВ (IV) с отрицательным резус-фактором. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардского университета, сообщает портал «Медикфорум».

Людей с такой группой крови достаточно немного – всего около 8%. У них реже рождаются дети, а если они всё же появляются на свет, то обычно все относятся к одному и тому же полу. «Крайне редок случай <...>, что у людей, особенно у мужчин, с такой группой рождаются разнополые дети», – отмечают специалисты.

При этом у женщин с четвертой группой выше вероятность возникновения онкологических заболеваний.

Кроме того, как выяснили ученые из университета Вермонта, люди с такой группой больше подвержены изменениям мозга. У них чаще возникают проблемы с мышлением и памятью, развиваются инсульты и деменции. К тому же у обладателей АВ (IV) с отрицательным резус-фактором на 82% повышен риск развития слабоумия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что разработан способ предсказания срока жизни человека по анализу крови.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.