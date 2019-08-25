Разработан способ предсказания срока жизни человека по анализу крови

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). Исследователи из немецкого Института биологии старения Общества Макса Планка разработали способ анализа крови, позволяющий определить риск смерти пациента в течение ближайших десяти лет. Об этом со ссылкой на статью в журнале Nature Communications пишет «Газета.Ru».

Сначала ученые изучили полученные ранее образцы крови более 44 тыс. человек в возрасте от 18 до 109 лет, свыше 5,5 тыс. из которых к началу новой работы уже умерли. Они выделили 226 различных биомаркеров, 14 из которых удалось связать с вероятностью смерти.

Среди них были как уже известные глюкоза и холестерин, так и менее распространенные, включая указывающий на проблемы с почками и печенью альбумин. Связь некоторых других маркеров, например, ацетоацетата, со смертностью требует дополнительного изучения.

Для оценки эффективности биомаркеров медики рассчитали риск смерти примерно 7,6 тыс. пациентов, данные о которых были получены в 1997 году (1213 из них уже умерли). Им удалось спрогнозировать смерть с точностью до 83%, хотя для людей старше 60 лет она уменьшилась до 72%.

«Эти биомаркеры явно улучшают прогнозирование риска смерти в течение следующих пяти-десяти лет по сравнению с прогнозированием на основе обычных факторов риска», – констатировали специалисты. Вместе с тем они подчеркнули, что полученные результаты являются промежуточными и требуют дополнительных проверок.

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