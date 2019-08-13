Ученые выявили особо подверженных раку людей

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Редкая наследственная мутация одного из генов резко повышает вероятность заболеть раком в любом возрасте. К такому выводу пришли ученые из американского Института исследования рака Даны-Фарбера, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал MedicalXpress.

Исследователи наблюдали за семьей, пять членов которой страдали различными онкологическими заболеваниями, включая рак поджелудочной железы. Оказалось, что сбой в гене RABL3 ускоряет движение белка KRAS и, соответственно, способствует росту раковых клеток.

По словам медиков, их открытие даст новые возможности для более раннего выявления онкологических заболеваний и их эффективного решения. Они рассчитывают, что «тестирование на эту генетическую мутацию будет рекомендовано всем людям, в семье которых были выявлены случаи заболевания раком».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что специалисты определили основную причину рака шеи и головы.

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