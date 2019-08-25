Эксперты дали советы родителям по выбору школьного ранца для первоклассников

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). Эксперты Роспотребнадзора по РТ дали советы родителям по выбору школьного ранца для первоклассников, памятка опубликована на сайте ведомства.

Одним из главных критериев рюкзака является его размер.

«Верхний край ранца не должен быть выше уровня плеч, а нижний — ниже поясницы. Высота ранца в среднем должны быть 30 см. Ранец должен иметь твердое дно», — отмечается в сообщении.

Вес самого ранца должен быть максимально легким. Оптимальные значения — не более 600–700 граммов, для школьников среднего и старшего звена — 1 килограмма.

Ученические ранцы (особенно для детей младшего школьного возраста) должны быть снабжены анатомической формоустойчивой спинкой. Лямки должны быть широкими и мягкими, а застежки — удобными, чтобы ребенок мог самостоятельно их расстегнуть и застегнуть.

Кроме того, заплечная сумка должна обладать хорошей воздухопроницаемостью, быть водонепроницаемой и оснащенной светоотражающими элементами.

Эксперты также рекомендуют проверять маркировку товара: «Маркировку продукции наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции».

Ранее сообщалось, что в Татарстане открылась горячая линия по вопросам качества и безопасности школьных товаров.

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