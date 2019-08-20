Татар-информ

20 августа 2019, 09:08

Общество

В преддверии Дня знаний открылась горячая линия по вопросам качества и безопасности школьных товаров

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Общество

В преддверии Дня знаний открылась горячая линия по вопросам качества и безопасности школьных товаров

Звонки принимаются по телефону: 273-15-83.

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). В Татарстане начала работать горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ. 

Специалисты ведомства проведут консультации по соответствующей теме и разъяснят всем желающим действующие нормативные гигиенические требования, которые должны соблюдаться при продаже этих видов продукции. 

Звонки принимаются по телефону: 273-15-83. Горячая линия будет работать до 2 сентября с 10.00 до 17.00 в будни, кроме пятницы (в этот день с 10.00 до 15.45) и выходных дней.

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