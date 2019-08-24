В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости делать прививки первоклассникам

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). Роспотребнадзор напомнил родителям будущих первоклассников о том, что необходимо привить детей перед началом учебного года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Приходя в первый класс, дети попадают в новую, необычную для них среду, подвергаются высокой интеллектуальной и эмоциональной нагрузке, испытывают стресс и проходят сложный период адаптации, все это ослабляет иммунитет», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в это время дети особенно подвержены риску развития инфекционных заболеваний, а вакцинация и ревакцинация помогают защитить ребенка от инфекции, предотвратить пропуски занятий, снизить риск заражения коклюшем у наиболее уязвимой группы детей.

В ведомстве уточнили, что перед поступлением в школу и в школьные годы рекомендуется делать прививки от коклюша, столбняка, дифтерии, кори, эпидемического паротита, краснухи и гриппа.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Роспотребнадзоре посоветовали включить в режим дня первоклассника дневной сон.

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