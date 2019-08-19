Роспотребнадзор посоветовал включить дневной сон в режим дня первоклассников

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). В режиме дня первоклассника должен быть дневной сон, рассказали в Роспотребнадзоре. Об этом сообщает ТАСС.

«Для обеспечения максимально возможного сохранения работоспособности обучающихся, посещающих общеобразовательную организацию, необходима рациональная организация режима дня», — напомнили в ведомстве.

Так, распорядок дня должен предусматривать питание, прогулку, самоподготовку, кружковую работу, общественно-полезный труд, широкое проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и ночной сон. Первоклассникам и ослабленным обучающимся 2-3-х классов рекомендуется спать днем.

Кроме того, прежде чем приступать к домашнему заданию, школьнику необходимо отдохнуть после занятий не менее 2 часов. Эксперты рекомендуют провести основную часть этого времени на свежем воздухе.

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